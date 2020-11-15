Погода в Украине 15 ноября будет облачной, в части северных и центральных областей пройдут дожди.

На западе в воскресенье будет пасмурно, температура днем — от +7° до +10°.

На севере тучи также плотно затянут небо, в Луцке и Ровно будет сухо, температура днем — от +6° до +8°. А в Киеве, Чернигове и Сумах пройдут дожди, воздух прогреется до +8°.

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В восточных регионах также будет облачно, ночью будут морозы, днем столбики термометра поднимутся до +4°.

В центре страны ожидаются осадки, температура днем — от +5° до +7°. Лишь в Днепре и Запорожье будет сухо, воздух прогреется до +7°.

На юге также пасмурно, хотя в этих регионах будет теплее всего — столбики термометра местами поднимутся до +10°.

Погода в Украине

Сейчас в стране наблюдается похолодание, однако синоптики прогнозировали, что конец осени и начало зимы в Украине будут относительно теплыми.

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