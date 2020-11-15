Второй тур выборов в Одессе: наблюдатели обнаружили ряд нарушений

15 ноября в семи украинских городах проходит второй тур местных выборов. В Одессе замечены грубые нарушения избирательного процесса.

На одном из участков преждевременно открыли сейф — еще до начала утреннего заседания.

Кроме того, на ул. Генерала Петрова избирателю выдали бюллетень после предоставления заграничного паспорта и военного билета. Однако по правилам, осуществить волеизъявление можно только при наличии паспорта гражданина Украины.

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На участке по адресу ул. Варненская, 3А заседание начали в 7.07, а члены комиссии не начали составлять протокол о подсчете голосов. Согласно законодательству, заседание нужно проводить не раньше чем за 45 минут до начала голосования.

В этом же пункте наблюдатели заметили, как выдает бюллетени только один член комиссии (по закону, этим должны заниматься два человека).

Нарушения на выборах в Луцке и Украинке

В городах Луцк и Украинка, где также проходит повторное голосование, зафиксировали ряд нарушений. В частности в Луцке наблюдателя не пустили на утреннее заседание.

В Украинке на одном из участков заседание началось преждевременно, а член комиссии заполнила избирательные бюллетени заранее.