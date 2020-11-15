Коронавирус в Украине и мире не отступает. По состоянию на 15 октября па планете зарегистрировано более 576 тыс. новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших составляет 54 328 924.

За весь период пандемии от осложнений умерло 318 286 человек, а за последние сутки зафиксировано более 16 тыс. смертей.

Лидерами по количеству заражений остаются США, Индия и Бразилия.

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В Украине за сутки положительные тесты получили 10 681 человек, в общем заболело 535 857 пациентов. Зарегистрировано 9 603 летальных случаев, за последние сутки — 95.

По состоянию на 15 октября 2 633 украинцев преодолели болезнь, всего вылечиться удалось 241 444 пациентам.

ЕС хочет создать агентство для борьбы с эпидемиями

Еврокомиссия хочет создать Европейский союз здравоохранения, который не будет зависеть от Всемирной организации здравоохранения.

Орган сможет объявлять чрезвычайную ситуацию и осуществлять поставки вакцин и других лекарств. Такое решение приняли, учитывая несогласованные мероприятия стран ЕС во время пандемии коронавируса.

В Румынии вспыхнул пожар в больнице для больных Covid-19

На востоке Румынии, в городе Пятра-Нямц, загорелись две палаты реанимации, где находились больные коронавирусом. В результате трагедии 10 человек погибли. Семь пациентов сейчас в тяжелом состоянии, среди них есть врач.