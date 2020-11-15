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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

В поддержку министра Степанова выступили врачи Ровенской области

Врачи Областного центра экстренной медицинской помощи выразили поддержку действующему министру здравоохранения Максиму Степанову. Об этом на своей странице Facebook написал врач в КУ ОЦЭМП Ровенской области Андрей Стахнюк.

— Областной центр экстренной медицинской помощи Ровенской области, не раз был в центре внимания министра здравоохранения Украины — Максим Степанов.

Спасибо за помощь и поддержку нашей службы и службы экстренной медицинской помощи по всей Украине, в этот нелегкий для всех время и внимание к нашим проектам и желание поднять престиж нашей профессии, — подчеркнул медик.

Он также отметил, что для спасения людей больницы должны быть укомплектованы всем необходимым. Для этого начатая реформа Степанова должна продолжаться.

— В памяти пролетает много моментов: критические состояния, “адреналиновые” вызовы и приятные воспоминания, где мы одержали победу. При встречах с пациентами — слова благодарности, слезы радости и воспоминания о пережитом.

Главная мотивация, которая нами движет — спасение жизни. Чтобы иметь успех, крайне необходимо продолжить начатые реформы по обновлению системы экстренной медицинской помощи, — подытожил Андрей Стахнюк.

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Степанов заболел коронавирусом

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