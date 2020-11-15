Не только Covid-19: за октябрь в Украине обнаружили более тысячи случаев туберкулеза

За октябрь этого года в Украине обнаружили туберкулез в 1 190 человек. Из них 955 случаев диагностировано в новых пациентов, а в 235 человек случился рецидив.

27 человек восстановили лечение после перерыва, а 61 продолжили лечиться после неудачной попытки.

При этом за месяц выздоровели 13 032 пациентов.

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ВОЗ дает неутешительные прогнозы относительно смертей от туберкулеза

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о возможном увеличении смертей от туберкулеза. Это связано с пандемией коронавируса. С ее появлением расходы на лечение туберкулеза уменьшились в два раза.

В начале сентября министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о бесплатных прививках от туберкулеза.

Их можно получить в больничных пунктах прививок. Кроме того, бесплатными являются вакцины от полиомиелита, кори, дифтерии и еще шести заболеваний.