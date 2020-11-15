10 681 новый случай коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник.

Также за последние сутки:

госпитализировано — 1 227 человека;

летальных исходов — 95;

выздоровели — 2 633 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 44 505 (в том числе методом ПЦР —

36 000, методом ИФА — 8 505).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 535 857 человек;

выздоровели — 241 444 человека;

летальных исходов — 9 603;

проведено ПЦР-тестов — 3 912 966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Прирост в регионах:

Киев — 50 620 (+921)

Винницкая — 13 844 (+217)

Волынская — 18 676 (+243)

Днепропетровск — 21 222 (+687)

Донецк — 16 983 (+351)

Житомирская — 22 225 (+628)

Закарпатская — 19 384 (+170)

Запорожская — 18 484 (+868)

Ивано-Франковск — 27 986 (+569)

Киевская — 24 493 (+692)

Кировоградская — 3 651 (+79)

Луганская — 5 147 (+67)

Львовская — 36 894 (+333)

Николаевская — +12340 (+396)

Одесская — 32 782 (+692)

Полтавская — 14 966 (+166)

Ровенская — 24 969 (+390)

Сумская — 17 859 (+422)

Тернопольская — 23 555 (+225)

Харьковская — 47 599 (+713)

Херсонская — 6 967 (+215)

Хмельницкая — 22 879 (+429)

Черкасская — 12 996 (+681)

Черновицкая — 27 917 (+406)

Черниговская — 11 419 (+121)

Коронавирус в Украине 14 ноября

По состоянию на 14 ноября тестирования на коронавирус в Украине подтвердило инфекцию в 525 176 больных, а за сутки — в 12 524 украинца.

Из них умерли от осложнений 9 508 больных, а за сутки — 191 пациент.