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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Полмиллиона больных: в Украине ухудшается эпидситуация с коронавирусом

10 681 новый случай коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник.

Также за последние сутки:

  • госпитализировано — 1 227 человека;
  • летальных исходов — 95;
  • выздоровели — 2 633 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 44 505 (в том числе методом ПЦР —
    36 000, методом ИФА — 8 505).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 535 857 человек;
  • выздоровели — 241 444 человека;
  • летальных исходов — 9 603;
  • проведено ПЦР-тестов — 3 912 966.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Прирост в регионах:

  • Киев — 50 620 (+921)
  • Винницкая — 13 844 (+217)
  • Волынская — 18 676 (+243)
  • Днепропетровск — 21 222 (+687)
  • Донецк — 16 983 (+351)
  • Житомирская — 22 225 (+628)
  • Закарпатская — 19 384 (+170)
  • Запорожская — 18 484 (+868)
  • Ивано-Франковск — 27 986 (+569)
  • Киевская — 24 493 (+692)
  • Кировоградская — 3 651 (+79)
  • Луганская — 5 147 (+67)
  • Львовская — 36 894 (+333)
  • Николаевская — +12340 (+396)
  • Одесская — 32 782 (+692)
  • Полтавская — 14 966 (+166)
  • Ровенская — 24 969 (+390)
  • Сумская — 17 859 (+422)
  • Тернопольская — 23 555 (+225)
  • Харьковская — 47 599 (+713)
  • Херсонская — 6 967 (+215)
  • Хмельницкая — 22 879 (+429)
  • Черкасская — 12 996 (+681)
  • Черновицкая — 27 917 (+406)
  • Черниговская — 11 419 (+121)

Коронавирус в Украине 14 ноября

По состоянию на 14 ноября тестирования на коронавирус в Украине подтвердило инфекцию в 525 176 больных, а за сутки — в 12 524 украинца.

Из них умерли от осложнений 9 508 больных, а за сутки — 191 пациент.

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