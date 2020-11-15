10 681 новый случай коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник.
Также за последние сутки:
- госпитализировано — 1 227 человека;
- летальных исходов — 95;
- выздоровели — 2 633 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 44 505 (в том числе методом ПЦР —
36 000, методом ИФА — 8 505).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 535 857 человек;
- выздоровели — 241 444 человека;
- летальных исходов — 9 603;
- проведено ПЦР-тестов — 3 912 966.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.
Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19
Прирост в регионах:
- Киев — 50 620 (+921)
- Винницкая — 13 844 (+217)
- Волынская — 18 676 (+243)
- Днепропетровск — 21 222 (+687)
- Донецк — 16 983 (+351)
- Житомирская — 22 225 (+628)
- Закарпатская — 19 384 (+170)
- Запорожская — 18 484 (+868)
- Ивано-Франковск — 27 986 (+569)
- Киевская — 24 493 (+692)
- Кировоградская — 3 651 (+79)
- Луганская — 5 147 (+67)
- Львовская — 36 894 (+333)
- Николаевская — +12340 (+396)
- Одесская — 32 782 (+692)
- Полтавская — 14 966 (+166)
- Ровенская — 24 969 (+390)
- Сумская — 17 859 (+422)
- Тернопольская — 23 555 (+225)
- Харьковская — 47 599 (+713)
- Херсонская — 6 967 (+215)
- Хмельницкая — 22 879 (+429)
- Черкасская — 12 996 (+681)
- Черновицкая — 27 917 (+406)
- Черниговская — 11 419 (+121)
Коронавирус в Украине 14 ноября
По состоянию на 14 ноября тестирования на коронавирус в Украине подтвердило инфекцию в 525 176 больных, а за сутки — в 12 524 украинца.
Из них умерли от осложнений 9 508 больных, а за сутки — 191 пациент.