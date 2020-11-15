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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Полиция Киевщины задержала организатора карусели на местных выборах

Полиция Киевщины задержала нарушителя за организацию карусели во время второго тура выборов.

Им оказался 36-летний житель Обухивщини, который изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка Киевской области.

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После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за 100 грн.

Полиция устанавливает все обстоятельства преступления и причастных к этому лиц.

Нарушения на местных выборах

В Украине проходит второй тур местных выборов 2020.

Полиция утверждает, что зафиксировали больше всего нарушений в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.

Больше всего их на Херсонщине.

Источник: Нацполиция

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