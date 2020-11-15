Полиция Киевщины задержала организатора карусели на местных выборах

Полиция Киевщины задержала нарушителя за организацию карусели во время второго тура выборов.
Им оказался 36-летний житель Обухивщини, который изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка Киевской области.
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После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковые бюллетени в урны за 100 грн.
Полиция устанавливает все обстоятельства преступления и причастных к этому лиц.
Нарушения на местных выборах
В Украине проходит второй тур местных выборов 2020.
Полиция утверждает, что зафиксировали больше всего нарушений в Херсонской, Одесской, Киевской и Сумской областях.
Больше всего их на Херсонщине.