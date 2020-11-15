14 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС.
В районе населенного пункта Водяное противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились у Водяного.
На этом участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня враждебным снайпером со стороны временно оккупированной Ужовки. На что наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины было восстановлено.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было.
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С начала текущих суток, 15 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, осуществив несколько неприцельных выстрелов в районе Марьинки.
Открытие КПВВ
Украина возобновляет работу всех КПВВ в районе проведения операции объединенных сил, согласно договоренностям, достигнутым в нормандском формате и во время прошлого заседания ТКГ.
Украинская делегация Трехсторонней контактной группы заявила, что Российская Федерация не будет возобновлять вместе с Украиной работу всех контрольных пунктов выезда-выезда на Донбассе.