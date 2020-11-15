Москва обвинила крымчан в проблемах с водоснабжением на полуострове.

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что для контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму могут привлечь правоохранителей.

По его словам, главная проблема — это “воровство”.

— При необходимости надо привлекать правоохранительные органы и взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор. Нужно понять, где стоят неправильные приборы учета и где люди специально ломают или портят приборы учета или поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды, а кто без счетчика воду льет сколько попало, — сказал Хуснуллин.

В Москве добавили, что до 1 декабря планируют разработать программу по учету и контроля таких потерь.

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В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в Крыму с водой критическая.

В то же время представитель Кремля отметил, что Россия способна самостоятельно обеспечить Крым водоснабжением, чтобы потом не зависеть от Украины.

Как произошла аннексия Крыма

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый “референдум” о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ”. Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом “референдуме” и ввели санкции против России.