55 нарушений карантина выходного дня зафиксировали в Киеве 15 ноября.

По данным фактам составлены административные протоколы, заявили в Госпотребслужбе Киева.

Мобильные группы проверили более 1,5 тыс. объектов. По результатам проведенного контроля составлены протоколы об административных правонарушениях по статье КоАП Нарушение правил карантина людей.

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Закрытая выставка кошек и ресторан: как в Киеве ловили нарушителей карантина выходного дня / 4 фотографии

Среди нарушителей — выставка кошек в Международном выставочном центре, Villa Riviera restaurant, ТРК Гулливер и магазин Фокстрот, по данным Госпотребслужбы.

Карантин выходного дня

В Украине ввели карантин выходного дня, который начал действовать с 14 ноября.

Накануне представители местной власти и бизнеса заявляли, что не будут выполнять постановление Кабмина. С ними решили бороться штрафами.

В первые сутки действия карантина выходного дня ряд заведений Киева и Львова нарушили ограничительные меры. Полиция составила десятки административных протоколов, а также возбудила уголовное производство.

Источник: Госпотребслужба