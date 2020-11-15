Украинскому футболисту Александру Зинченко желают смерти после матча Украина — Германия, который состоялся в субботу 14 ноября.
Дело в том, что игрок сборной потерял контроль над мячом на чужой половине поля в важный момент. После этого в сети начали появляться негативные комментарии по поводу Зинченко, ему и его родным даже желали смерти.
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По его словам, читая комментарии, он в очередной раз убедился, что украинский народ не умеет поддерживать. Он потерял мяч на половине поля соперников, а из-за этого ему и его близким желают смерти.
— Чувствую ответственность за поражение. Обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой.
Матч Украина—Германия
14 ноября в Лейпциге (Германия) состоялся футбольный матч Украина — Германия в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.
Игра завершилась счетом 3:1, хотя первый гол удалось забить украинской сборной. Его автором стал Роман Яремчук.
Источник: Александр Зинченко