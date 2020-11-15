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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

Зинченко желают смерти после матча Украина — Германия

Украинскому футболисту Александру Зинченко желают смерти после матча Украина — Германиякоторый состоялся в субботу 14 ноября.

Дело в томчто игрок сборной потерял контроль над мячом на чужой половине поля в важный моментПосле этого в сети начали появляться негативные комментарии по поводу Зинченкоему и его родным даже желали смерти.

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По его словамчитая комментариион в очередной раз убедилсячто украинский народ не умеет поддерживатьОн потерял мяч на половине поля соперникова из-за этого ему и его близким желают смерти.

— Чувствую ответственность за поражениеОбращаюсь к адекватным болельщикамкоторых у наск сожалениюосталось малоНас всех с вами ждет финалбудьте с командой.

Матч УкраинаГермания

14 ноября в Лейпциге (Германиясостоялся футбольный матч Украина — Германия в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

Игра завершилась счетом 3:1хотя первый гол удалось забить украинской сборнойЕго автором стал Роман Яремчук.

Источник: Александр Зинченко

Фото: Dreamstime

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