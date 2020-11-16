Кабмин должен разработать механизмы компенсаций для бизнеса — Кличко о карантине выходного дня

Правительство должно безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса.

С таким требованием выступил мэр Киева Виталий Кличко. Он подчеркнул, что главное — сохранить здоровье и жизнь людей, поэтому Киев будет выполнять постановление правительства по карантину выходного дня.

— Да, это не идеальный вариант. И есть много вопросов. Но с такой динамикой распространения вируса, медицинская система вскоре не справится с количеством больных. И мы понимаем, что альтернативой может быть только полный локдаун. Чтобы разорвать цепь заболеваемости. Но, вместе с тем, мы понимаем, что очень важно не допустить экономического коллапса, закрытие бизнеса и предприятий. Потому что люди за период пандемии и так обеднели. Поэтому правительство должно безотлагательно разработать и предложить механизмы компенсаций и льгот для бизнеса, — отметил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что Киев такой комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса ввел в марте. И сейчас город пересмотрит возможности: что может сделать для поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест.

Контроль за больными и теми, кто с ними контактирует, является одним из основных способов расторжения цепи передачи вируса! И я еще раз призываю всех соблюдать элементарные правила безопасности. Нравится нам это или нет. Давайте будем сознательными и осторожными! Ведь многие страны уже ввели строгие карантинные меры. Мы же пока пытаемся этого избежать, — отметил Кличко.

Отмена карантина выходного дня

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4381 об отмене решении Кабинета министров Украины о введении в стране карантина выходного дня.

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщила об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, отметив свою поддержку такой отмены.

При этом вице-спикер обратилась к органам местного самоуправления с призывом обеспечить выполнение ранее введенных карантинных мер.