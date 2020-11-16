В Киеве по состоянию на 16 ноября зафиксировали 879 новых случаев коронавируса, всего заболело 51 499 человек.
За период пандемии от осложнений умерло 976 киевлян, за сутки зарегистрировано 11 летальных случаев.
В то же время вылечиться удалось 18 767 пациентам, за последние сутки выздоровели 8 человек.
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Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.