В Киеве по состоянию на 16 ноября зафиксировали 879 новых случаев коронавируса, всего заболело 51 499 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 976 киевлян, за сутки зарегистрировано 11 летальных случаев.

В то же время вылечиться удалось 18 767 пациентам, за последние сутки выздоровели 8 человек.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: