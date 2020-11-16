Главной целью введения карантина выходного дня было снижение нагрузки на медицинскую систему, но о его реальных результатах можно будет судить только через 10-14 дней.

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге заявила, что Минздрав оценит действенность новых ограничений по динамике госпитализаций.

– Это не будет по сегодняшним показателям, а когда пройдет 10-14 дней. После оценки того, как действует карантин выходного дня, будем предлагать следующие шаги, – добавила она.

Микичак обратилась к предпринимателям с просьбой найти другие виды заработка на выходных – онлайн, дистанционно, на вынос, а также предложила им временные рабочие места в медучреждених.

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– Больницам и центрам экстреной помощи очень нужны экономисты, бухгалтеры, санитары, техники, работники прачечной и кухни, электрики, водители, сторожа, вахтеры, разнорабочие, – подытожила она.

Госпитализация больных коронавирусом

По данным Минздрава, в пятницу, 13 ноября, за сутки в больницы были госпитализированы 1 587 украинцев, больных коронавирусом.

В выходные, 14 и 15 ноября, таких было 1 525 и 1 227 соответственно.

И по состоянию на 16 ноября госпитализированы 1 100 пациентов.