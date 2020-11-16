Сейчас 27 народных избранников болеют Covid-19, поэтому Верховная Рада уже со среды может перейти на режим работы онлайн.

Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп, заместитель председателя фракции Голос Ярослав Железняк.

— Если вторник будет продуктивным, то в среду-пятницу депутаты перейдут на онлайн-режим в комитетах. Заседание Рады, соответственно, не будет, — уточнил он.

Однако, по его словам, если возникнет необходимость — будет внеочередное заседание парламента.

Временно исполняющая обязанности спикера Верховной Рады Елена Кондратюк также предлагает нардепам работать 17 ноября в режиме пленарного заседания, а в остальные дни – в комитетах.

– Мы понимаем, что завтра должны поработать полный сессионный день. Я вношу такое предложение, чтобы среда, четверг и пятница были у нас для работы в комитетах Верховной Рады, – сказала она на заседании согласительного совета.

По ее словам, ситуация с Covid-19 в парламенте непростая – уже переболели более 90 депутатов и 27 сейчас болеют.

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Covid-19 в Раде

В конце прошлой неделе стало известно, что в Верховной Раде 75 народных депутатов заразились Covid-19 за все время эпидемии — это каждый шестой парламентарий.

Из них болеют 14 нардепов, в частности спикер Дмитрий Разумков, который 11 ноября получил положительный тест на Covid-19.

А в секретариате парламента заразились 77 сотрудников.