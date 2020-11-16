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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Падение ВВП Украины замедлилось на 3,5% — Госстат

Падение ВВП Украины в III квартале, то есть в период с июля по сентябрь, 2020 года замедлилось до 3,5%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

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— Реальный ВВП в III квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 8,5% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с III кварталом 2019 года — уменьшился на 3,5%” — отметили в Госстате.

Во II квартале 2020 года падение ВВП составило 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Прогноз ВВП Украины

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors прогнозирует спад украинской экономики к концу 2020 года на 6%.

При этом эксперты агентства считают, что в 2021 начнется процесс восстановления, которое зафиксируется на показателе 4%.

Они также прогнозируют курс доллара в 2020 на уровне 29 грн/$1.

Источник: Госстат

Фото: Dreamstime

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