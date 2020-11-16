В Украине по состоянию на утро 16 ноября коронавирусом заболели еще 9 832 человека, от начала пандемии число инфицированных составляет 545 689.

В целом полностью побороть болезнь удалось 244 197 пациентам, за сутки — 2 753 больным.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 697 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 94 больных.

В частности, заболели 354 ребенка и 360 медработников. За сутки провели 33 486 тестов (в частности методом ПЦР — 28 685, методом ИФА — 4 801). За все время пандемии проведено 3 941 651 ПЦР-тестирования.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.

Распространение коронавируса в областях:

Киев — 51 499 случаев;

Винницкая область — 13 948 случаев;

Волынская область — 18 936 случаев;

Днепропетровская область — 22 069 случаев;

Донецкая область — 17 201 случай;

Житомирская область — 22 847 случаев;

Закарпатская область — 19 559 случаев;

Запорожская область — 19 291 случай;

Ивано-Франковская область — 28 440 случаев;

Киевская область — 25 141 случай;

Кировоградская область — 3 710 случаев;

Луганская область — 5 169 случаев;

Львовская область — 37 466 случаев;

Николаевская область — 12 633 случая;

Одесская область — 33 415 случаев;

Полтавская область — 15 262 случая;

Ровенская область — 25 210 случаев;

Сумская область — 18 324 случая;

Тернопольская область — 23 757 случаев;

Харьковская область — 48 179 случаев;

Херсонская область — 7 126 случаев;

Хмельницкая область — 23 136 случаев;

Черкасская область — 13 478 случаев;

Черновицкая область — 28 336 случаев;

Черниговская область — 11 557 случаев.

Коронавирус 15 ноября

Для сравнения, 15 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболел 10 681 человек. Общее количество инфицированных превысило полмиллиона и составило 535 857 больных.

От Covid-19 15 ноября умерло 95 человек, выздоровели за сутки 2 633 пациента.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.