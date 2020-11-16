Рада хочет обязать Кабмин предупреждать о введении карантина

Верховная Рада Украины хочет обязать Кабмин заранее предупреждать граждан о введении карантина в стране.
Соответствующий проект постановления №4320 парламент может рассмотреть во вторник, 17 ноября.
Об этом во время заседания согласительного совета сообщила исполняющий обязанности спикера Верховной Рады Елена Кондратюк.
— Я считаю целесообразным рассмотреть еще одно постановление Верховной Рады №4320 о своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мероприятий с целью надлежащей подготовки, — отметила Кондратюк.
Заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что партия поддерживает рассмотрение этого документа.
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В постановлении говорится, что Кабмин должен своевременно предупреждать о следующих карантинных ограничениях для предотвращения распространения коронавируса, а именно запрет:
- регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;
- посещение учебных заведений соискателями образования;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;
- прием посетителей в кинотеатрах;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т. д.);
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- покидать места своего проживания.
Также в постановлении отмечается, что правительство должно сообщать о введении соответствующих мер по борьбе с коронавирусом не позднее, чем за семь дней до начала их действия.
Карантин выходного дня
В Украине карантин выходного дня начал действовать с 14 ноября.
16 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4381 об отмене карантина выходного дня.
Вице-спикер парламента Елена Кондратюк выразила свою поддержку такой инициативы и обратилась к органам местного самоуправления с призывом обеспечить выполнение ранее введенных карантинных мероприятий.