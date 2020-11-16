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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Степанов дал прогноз, когда эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад

Карантин выходного дня поможет остановить ураганный темп роста заболеваемости коронавирусом в Украине.

Ожидается, что заболеваемость пойдет на спад уже через две недели, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

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По словам министра, целью введенного карантина является остановка на сегодняшних цифрах, то есть на 11-12 тыс. новых больных ежедневно.

— Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежесуточной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней — это в среднем инкубационный период, — пояснил он.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель.

Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей, ресторанам и кафе и салонам красоты.

За первые выходные, в Украине во время карантина выходного дня мобильность населения сократилась на 18-27%.

Источник: Україна 24

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