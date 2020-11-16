По состоянию на утро 16 ноября в столице закрыты на карантин семь школ и два детских сада.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в школах и детских садах столицы — пока контролируемая.

— На дистанционном обучении в общем 646 классов в 194 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве — 615. Также болеют 486 педагогов. В детских садах временно закрыта 81 группа в 65 садах. Полностью на карантин закрыты два садика, — сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что город обеспечил учебные заведения необходимыми дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

Коронавирус в Киеве

В Киеве по состоянию на 16 ноября зафиксировали 879 новых случаев коронавируса, всего заболело 51 499 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 976 киевлян, за сутки зарегистрировано 11 летальных случаев.

В то же время вылечиться удалось 18 767 пациентам, за последние сутки выздоровели восемь человек.