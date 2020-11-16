PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

В Киеве 615 школьников заболели коронавирусом: сколько классов ушли на карантин

По состоянию на утро 16 ноября в столице закрыты на карантин семь школ и два детских сада.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в школах и детских садах столицы — пока контролируемая.

— На дистанционном обучении в общем 646 классов в 194 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве — 615. Также болеют 486 педагогов.

В детских садах временно закрыта 81 группа в 65 садах. Полностью на карантин закрыты два садика, — сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что город обеспечил учебные заведения необходимыми дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.

Коронавирус в Киеве

В Киеве по состоянию на 16 ноября зафиксировали 879  новых случаев коронавируса, всего заболело 51 499 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 976 киевлян, за сутки зарегистрировано 11 летальных случаев.

В то же время вылечиться удалось 18 767 пациентам, за последние сутки выздоровели восемь человек.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка