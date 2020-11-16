Украина не будет закрывать границы из-за Covid-19 в ближайшее время — Кулеба

Благодаря карантину выходного дня Украине удалось избежать локдауна, поэтому вопрос закрытия границ в ближайшее время не будет рассматриваться правительством.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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— Если будет введен полный локдаун, очевидно, что будет рассматриваться и такое мероприятие, как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня нам удалось избежать полного локдауна, потому в ближайшие дни я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства, — отметил Кулеба.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины. Общепит может работать на вынос.