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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

От коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена

Важный следователь ГБР по делам Майдана Андрей Ена умер от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Долгое время он был ключевым следователем по делу расстрелов протестующих 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

Адвокатский совещательный группа отметил, что Ена умер 11 ноября.

На должности он организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни и работал с пострадавшими и свидетелями расстрелов.

Читайте: ГБР готовится передать в суд одно из дел Майдана

Дела Майдана

Офис генерального прокурора передал Государственному бюро расследований материалы по делам Майдана общим объемом около 6,5 тыс. томов.

То есть, ГБР получило 42 уголовных производства по расследованию преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства.

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