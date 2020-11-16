Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 16 ноября.

Доллары банки продавать на уровне 28,10 грн/$, что на 1 копейку выше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Евро подешевел на 5 копеек, теперь курс — 33,21 грн/€.

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Курс валют на 16 ноября:

$1 — 28,10 грн/$;

€1 — 33,21 грн/€;

1 польский злотый — 7,41 грн;

10 российских рублей — 3,64 грн.

Прогноз курса доллара в ноябре

Курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн, считает инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

Обострение пандемии коронавируса и президентские выборы в США повлияют на мировые экономики, в частности Украины, а следовательно и на поведение валюты.