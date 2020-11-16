Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Андрій Жигайло |

Евро дешевеет: курс валют в Украине на 16 ноября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 16 ноября.

Доллары банки продавать на уровне 28,10 грн/$, что на 1 копейку выше, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Евро подешевел на 5 копеек, теперь курс — 33,21 грн/€.

Читайте: Украинцы начали делать больше вкладов в долларах — в НБУ назвали причину

Курс валют на 16 ноября:

  • $1 — 28,10 грн/$;
  • €1 — 33,21 грн/€;
  • 1 польский злотый — 7,41 грн;
  • 10 российских рублей — 3,64 грн.

Прогноз курса доллара в ноябре

Курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн, считает инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.

Обострение пандемии коронавируса и президентские выборы в США повлияют на мировые экономики, в частности Украины, а следовательно и на поведение валюты.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка