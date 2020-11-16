Местные выборы 2020 в Украинке: кто победил

В Украинке Обуховского района Киевской области 15 ноября прошел второй тур выборов мэра. Победил кандидат от Европейской солидарности Александр Туренко.

Кандидат от Европейской солидарности набрал 51,5% поддержки — за него проголосовали 2 852 избирателей, сообщает ЦИК.

Представитель Слуги народа Оксана Кирилюк набрала 44,24% (2 450 голосов).

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Александр Туренко был освобожден от должности председателя Бориспольской РГА, на которой он находился с 3 июля 2017 года. С 29 апреля 2016 года по 30 июня 2017 год он занимал должность главы Обуховской РГА.

В декларации Туренко за 2018 год указывается, что его семье принадлежит квартира в Обуховском районе площадью 68,9 кв. м, недостроенная дача в Украинке площадью 489 кв.м, а также 42 земельных участка от 69 кв. м до 78 513 кв. м.

Из них 11 наделов, расположенных в Обуховском районе, записанные на его жену Ларису Туренко.

Второй тур местных выборов

15 ноября состоялось повторное голосование на местных выборах 2020 в семи городах Украины: Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне и Каменец-Подольском.

По данным ЦИК, средняя явка избирателей составила 24%.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

Источник: ЦИК

Фото: ЦИК, Обуховская РГА