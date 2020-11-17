Верховная Рада Украины отказалась вводить кассовые аппараты для предпринимателей по предложению законопроекта №4313-Д.

Против соответствующего проекта закона проголосовали 288 народных депутатов.

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228 депутатов против. Рада отклонила законопроект о кассовых аппаратах для ФЛП / 2 фотографии

В обновленном законопроекте прописано уменьшение размера штрафов за нарушение для ФЛП.

Рада не поддержала смягчение карантина

Верховная Рада Украины не поддержала постановление №4381, согласно которой могли смягчить карантин выходного дня.

За соответствующее решение на заседании парламентом 17 ноября проголосовали только 149 депутатов.