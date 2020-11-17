PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки боевики в зоне проведения ООС один раз нарушили режим прекращения огня.

Вечером, 16 ноября, российско-оккупационные войска открыли огонь из поселка Пикуза из стрелкового оружия в направлении Гнутово.

Читайте: Кулеба раскрыл приоритеты работы ОБСЕ в 2021 году

По данным ООС, ранений и потерь среди украинских военных не было.

По состоянию на 17 ноября на Донбассе наблюдается тишина, а режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Нарушения на Донбассе

13 ноября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений на Донбассе в сутки. Большинство из них — в Донецкой области.

В регионе было зафиксировано 90 нарушений режима прекращения огня, в частности было 89 взрывов неопределенного происхождения.

Источник: Штаб ООС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка