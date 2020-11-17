За прошедшие сутки боевики в зоне проведения ООС один раз нарушили режим прекращения огня.

Вечером, 16 ноября, российско-оккупационные войска открыли огонь из поселка Пикуза из стрелкового оружия в направлении Гнутово.

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По данным ООС, ранений и потерь среди украинских военных не было.

По состоянию на 17 ноября на Донбассе наблюдается тишина, а режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

Нарушения на Донбассе

13 ноября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 97 нарушений на Донбассе в сутки. Большинство из них — в Донецкой области.

В регионе было зафиксировано 90 нарушений режима прекращения огня, в частности было 89 взрывов неопределенного происхождения.