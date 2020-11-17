Курс валют НБУ на 17 ноября 2020 в Украине

Национальный банк Украины на вторник, 17 ноября, не изменил курс гривны к доллару.
Итак, курс на сегодня составляет 28,11 грн/$1.
В то же время украинская валюта подешевела на 3 копейки по отношению к евро. Этот курс на 17 ноября составляет 33,24 грн/€1.
Российский рубль немного вырос в цене, его курс составляет 0,367 грн.
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Курс валют на 17 ноября:
- $1 — 28,112 грн;
- €1 — 33,241 грн;
- 1 польский злотый — 7,4339 грн;
- 10 российских рублей — 3,6741 грн.
Прогноз курса доллара в ноябре
Курс доллара во втором месяце осени будет колебаться во всем мире в связи с обострением пандемии коронавируса и президентскими выборами в США.
Такой прогноз дал инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра Вадим Бардась.
Эксперт ожидает, что курс доллара в ноябре будет колебаться в пределах 28-29 грн/$1.