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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Хакеры разместили флаг “ЛНР” на сайте Николаевской ОГА

Сайт Николаевской областной государственной администрации потерпел хакерских атак утром 17 ноября. Злоумышленники получили доступ к веб-сайту и разместили на нем изображение с флагом так называемой Луганской народной республики.

На фотографии было написано “Слава Новороссии”. Сейчас проводятся работы по устранению технических неисправностей и установлению лиц, причастных к несанкционированному вмешательству.

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На Винничине хакеры осуществляли атаки на сайты университетов

В Винницкой области группа хакеров осуществляла несанкционированный доступ к сайтам высших учебных заведений. Злоумышленники вмешивались в работу веб-ресурсов и похищали оттуда ценные файлы.

Речь идет в частности об ответах к экзаменам, их хакеры затем продавали студентам. Кроме того, во время проведения экзаменов злоумышленники блокировали работу сайтов.

Фото: Pexels

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