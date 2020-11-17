Больные коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, имеют право получать бесплатно все услуги и лекарства, предусмотренные пакетом помощи, направленным на борьбу с коронавирусом. Для этого государство выделяет финансирование.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Он отметил, что государство выделяет достаточно средств местным коммунальным больницам, которые не являются прибыльными.

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— Люди имеют право требовать, а врачи обязаны предоставлять весь необходимый комплекс лекарств и лечения людям, которые лечатся амбулаторно. Это очень важный месседж. Все средства для лечения и закупки необходимых лекарств государство выделило — и выделяет достаточно. Вопрос в том, чтобы требовать этого от врачей в больницах, которые эти деньги получают по распределению, — сказал Шмыгаль.

Проект государственного бюджета 2021 года не предусматривает создание отдельного фонда для борьбы с коронавирусом.