Больного коронавирусом пациента будут лечить даже при отсутствии подписанной декларации с семейным врачом.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, декларацию можно будет подписать уже после выздоровления.
— Если у вас нет семейного врача, а вы заболели Covid-19, для вас предусмотрена амбулаторная медицинская помощь. Даже если у вас нет семейного врача, — заявил он.
Читайте: Украинцы смогут подписывать декларации с врачами онлайн — Степанов
Как заключить декларацию с врачом?
- зайдите на страницу сервиса Helsi в интернете;
- введите в поиске специальность врача;
- выберите район, где вы зарегистрированы или живете;
- выберите врача, удобную дату и время приема;
- зарегистрируйтесь;
- после того, как вы введете свой номер телефона, должно прийти СМС-сообщение с паролем для входа в систему, пароль сохраните;
- заполните поля регистрационной формы.
После этого стоит дополнительно позвонить в больницу и спросить, что нужно для подписания декларации с врачом. Традиционно просят принести паспорт и идентификационный код. Но может понадобиться тетрадь или другие документы.