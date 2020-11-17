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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Больных Covid-19 будут лечить без подписанных деклараций

Больного коронавирусом пациента будут лечить даже при отсутствии подписанной декларации с семейным врачом.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, декларацию можно будет подписать уже после выздоровления.

— Если у вас нет семейного врача, а вы заболели Covid-19, для вас предусмотрена амбулаторная медицинская помощь. Даже если у вас нет семейного врача, — заявил он.

Читайте: Украинцы смогут подписывать декларации с врачами онлайн — Степанов

Как заключить декларацию с врачом?

  • зайдите на страницу сервиса Helsi в интернете;
  • введите в поиске специальность врача;
  • выберите район, где вы зарегистрированы или живете;
  • выберите врача, удобную дату и время приема;
  • зарегистрируйтесь;
  • после того, как вы введете свой номер телефона, должно прийти СМС-сообщение с паролем для входа в систему, пароль сохраните;
  • заполните поля регистрационной формы.

После этого стоит дополнительно позвонить в больницу и спросить, что нужно для подписания декларации с врачом. Традиционно просят принести паспорт и идентификационный код. Но может понадобиться тетрадь или другие документы.

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