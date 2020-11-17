Больного коронавирусом пациента будут лечить даже при отсутствии подписанной декларации с семейным врачом.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, декларацию можно будет подписать уже после выздоровления.

— Если у вас нет семейного врача, а вы заболели Covid-19, для вас предусмотрена амбулаторная медицинская помощь. Даже если у вас нет семейного врача, — заявил он.

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Как заключить декларацию с врачом?

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введите в поиске специальность врача;

выберите район, где вы зарегистрированы или живете;

выберите врача, удобную дату и время приема;

зарегистрируйтесь;

после того, как вы введете свой номер телефона, должно прийти СМС-сообщение с паролем для входа в систему, пароль сохраните;

заполните поля регистрационной формы.

После этого стоит дополнительно позвонить в больницу и спросить, что нужно для подписания декларации с врачом. Традиционно просят принести паспорт и идентификационный код. Но может понадобиться тетрадь или другие документы.