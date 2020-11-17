Карантин выходного дня: что нужно изменить, чтобы был эффект

Карантин выходного дня продлится в Украине до 30 ноября. Сделано это с целью уменьшения динамики заболеваемости коронавирусом.

Но после первых карантинных выходных мы видим, что количество больных за сутки вернулось почти до максимальных значений.

Конечно, за первые выходные мы не могли увидеть значительного результата. Но, скорее всего, его не будет и в конце ноября.

Возможно, нужно изменить сам подход к карантину выходного дня, чтобы не уничтожить экономику и предотвратить распространение Covid-19.

Недовольство карантином

Несмотря на то, что Кабмин обещал помочь бизнесу, который не будет работать в период карантина выходного дня, его усилий может быть мало.

Согласно информации платформы для работы с открытыми данными Опендатабот, в период 14-15 ноября сфера общественного питания потеряла примерно 27% оборота.

И это только за первые выходные, во время которых полиции приходилось неоднократно принудительно закрывать отдельные заведения. Особенно в областях, где отказались соблюдать карантин выходного дня.

Во время согласительного заседания в парламенте 16 ноября заявили о регистрации постановления о рекомендации отменить карантин выходного дня.

В проекте закона №4381 предлагали ослабить ограничения для отдельных сфер бизнеса во время карантина выходного дня.

В частности, документ предусматривает возможность для общепита принимать у себя посетителей, разрешение на работу ТРЦ, фитнес-центров, учреждений культуры и тому подобное.

Однако в поддержку инициативы выступили только 149 народных депутатов, поэтому в ближайшее время правительство не будет пересматривать карантин на уикенд.

Сейчас врачи говорят, что больше подхватывают коронавирус не на улице или в магазинах, а дома, когда кто-то приносит вирус в помещение.

— Чаще всего это связано с детьми, которые тяжело не болеют, но могут переносить инфекцию. Поэтому нелогично, что школы продолжают работать. Второе место — это офис, где можно заразиться от больных сотрудников. У нас действует требование, чтобы люди с симптомами заболевания не приходили на работу, но это не срабатывает. И третье место — это транспорт, особенно в наших условиях — люди чаще пользуются общественным транспортом, где происходит очень тесный контакт, — рассказал в эфире одного из украинских телеканалов инфекционист Владимир Курпита.

Тяготение к эффективности

Власти считают, что ограничения, введенные сейчас, помогут разорвать цепь заболеваемости и уменьшить количество больных хотя бы до 7-8 тыс в сутки.

Но подход к этому был хаотичен. Фактически закрыть решили все, кроме наиболее важных для жизни граждан мест.

По мнению инфекциониста Вадима Аристова, к карантину выходного дня нужно было готовиться заранее, а не ставить бизнес и людей перед фактом.

— Сама процедура введения карантина выходного дня была недостаточно разумной. Лучше было бы заранее объявить четкий проект постановления, чтобы дать возможность бизнесу подготовиться. А так приходится за несколько дней перепланировать закупки, уменьшать штат и тому подобное. Даже плохая коммуникации в этом вопросе ведет к убыткам, — говорит Аристов.

Да, можно предположить, что у Украины нет времени на то, чтобы заранее предупредить бизнес. Однако без значительной помощи он просто не продержится.

Но нужно подходить к ограничениям с холодной головой. Возможно, работу определенных учреждений следует разрешить, ведь многие бизнесы придерживаются всех правил безопасности.

Во многих ТРЦ ограничивают количество посетителей в одном магазине, а персонал работает в масках. Кинотеатры рассаживают людей через одно место и проводят дезинфекцию в залах.

— Безусловно, нужно пересмотреть перечень заведений, которые закрывают. Все заведения в экономике расположить по кривой важности для общества и кривой вероятности распространения инфекции. Тогда мы получим список заведений, которые нужно закрывать в последнюю очередь, например, если речь пойдет о комендантском часе. Я рад, что мою экспертное мнение услышали, и в решение правительства внесли разрешение работы банков и почтовых операторов, — говорит инфекционист.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также не согласен с введением карантина выходного дня, ведь это не только создает ряд проблем для бизнеса, но и не касается некоторых важных вопросов.

Например, функционирования общественного транспорта, в котором очень легко подхватить заболевание, и штрафования за неправильное ношение масок в общественных местах.

— Европейцы действительно ввели карантин выходного дня, но параллельно с этим — и много серьезных мер. В течение недели есть вечерний комендантский час. То есть с 20.00 до 6.00 ничего не работает. Люди не ходят по городу, не сидят в ночных клубах. Ввели очень жесткие штрафы для нарушителей масочного режима. Если вы в европейском городе будете без маски, которая прикрывает рот и нос, к вам подойдет полицейский и сразу оштрафует на €500, — рассказывает Пендзин.

Обратный эффект

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что мобильность населения на выходных снизилась до уровня весеннего локдауна. Казалось бы, можно с оптимизмом смотреть на результативность ограничений.

Однако два дня почти не дадут эффекта против болезни, из-за которой пациентов отправляют на карантин на несколько недель.

— Из объяснений наших медиков следует, что для расторжения звена заболеваний нужно минимум две недели. За два дня разорвется звено заболевания? Конечно, нет, — высказывает мнение Пендзин.

К этому добавляется еще “отложенный спрос” в некоторых заведениях. Да, мало у кого есть возможность сходить в кино в будни, но в фитнес-клубах могут быть скопления людей, поскольку изменился их привычный график занятий.

В Киеве подобное уже наблюдалось. В один из столичных фитнес-клубов даже образовались очереди, чего не было за все время пандемии.

Конечно же, клуб был переполнен посетителями. Заниматься в масках — самоубийство, а сохранять социальную дистанцию ​​при большом количестве людей в помещении невозможно.

Такая ситуация может привести к значительной вспышке заболевания вместо ожидаемого снижения. Конечно, фитнес-клубам необходимо следить за тем, чтобы там не находилось много людей.

Спасти ситуацию могло бы одно решение несколько месяцев назад — создание системы отслеживания контактных лиц.

— Самым эффективным является метод отслеживания контактов, когда во всех областях работают хабы с медицинскими расследователями. Они пытаются расследовать 90% контактов больных и перемещают их на карантин. Это дало бы возможность привести эпидемию к контролируемым размерам, — говорит Аристов.

Несмотря на оптимизм властей относительно карантина выходного дня, реально он почти не снижает риск заболеть. Даже если за несколько недель каким-то чудом и удастся прервать цепь заболеваний, то она быстро восстановится.

Более действенным был бы полный локдаун, вместе с большой информационной кампанией, которая дала бы возможность гораздо лучше понять, что увеличение количества случаев заболевания Covid-19 зависит только от нас.

А также было бы неплохо дать возможность всем увидеть, что ждет каждого украинца, если ситуация будет ухудшаться и дальше. Переполненные больницы — это только начало.