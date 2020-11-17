В Киеве по состоянию на 17 ноября зафиксировали 1 143 новых случая коронавируса, всего заболело 52 642 человека.

За период пандемии от осложнений умерло 976 киевлян, в то же время вылечиться удалось 18 767 пациентам.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: