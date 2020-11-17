Во время повторного голосования на выборах мэра в Сумах действующий голова Александр Лысенко набирает более 60% голосов.

По предварительным результатам голосования в двух районных территориальных избирательных комиссиях — Заречной и Ковпаковской, Лысенко опережает Вадима Акперова на 9 879 голосов.

В частности, в Ковпаковском районе за Лысенко проголосовал 61% избирателей, за Акперова — 39%.

В Заречном районе почти аналогичная картина: за Лысенко — 62%, за Акперова — 38%.

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В среду, 18 ноября, протоколы районных комиссий передадут в городскую комиссии, где должны объявить окончательные результаты выборов мэра Сум.

Второй тур местных выборов 15 ноября

ЦИК 17 ноября объявила официальные результаты второго тура в четырех из семи городов, где повторное голосование состоялось 15 ноября.

В частности, в Краматорске 57,85% избирателей отдали свои голоса за Александра Гончаренко, в Украинке за Александра Туренко — 51,5%, в Херсоне за Игоря Колыхаева — 63,59%, в Каменец-Подольском за Михаила Поситко — 58, 33%.

Официальных результатов выборов мэров в Луцке, Сумах и Одессе еще нет.

Источник: Суспільне