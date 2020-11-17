ММКИ снабжает больницы Мариуполя кислородом для пациентов с Covid-19

Меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест обеспечивает мариупольские городские больницы кислородом для пациентов с коронавирусом.

С начала ноября в медучреждения города отгружено почти 40 тыс. кубометров кислорода. Заявки медучреждений выполняются в полном объеме и на безоплатной основе, отметили на предприятии.

Медики отмечают, что основная проблема во время коронавирусной болезни – снижение уровня кислорода в крови до опасных для жизни показателей.

Тяжелые формы COVID-19 требуют лечения в больнице, где пациент получает кислород для поддержания необходимого уровня сатурации, что способствует более интенсивному процессу восстановления и сокращает проведенное в больнице время.

В связи с увеличением количества пациентов, требующих лечения в условиях стационара, с начала осени потребности больниц в кислороде критически выросли.

Читайте: Почему централизовано не закупили кислород для больных Covid-19 — ответ Минздрава

Наиболее востребован кислород в горбольнице №9, с 9 по 15 ноября доставлено 1 325 баллонов кислорода. В горбольницу №4 отгрузили 617 баллонов, в больницу скорой медицинской помощи – 419 баллонов и 244 баллона кислорода в больницу №1.

– Кислород — это жизнь для больных коронавирусом. Поэтому мы продолжаем обеспечивать больницы жизненно необходимым элементом в полном объеме. При необходимости готовы увеличить объемы поставок, — отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко.

Решать проблему накопления шлаков нужно вместе с правительством — гендиректор ММКИ