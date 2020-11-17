17 ноября ситуация с коронавирусом в мире продолжает оставаться напряженной. В странах все так же придерживаются карантинных мер, а ученые работают над вакциной против Covid-19. Ужесточить меры могут и в Украине, в Кабмине назвали условие введения дополнительных ограничений.

По состоянию на вторник на планете коронавирус подтвердили у более 55,3 млн человек. Умерли от вируса более 1,3 млн жителей, выздороветь удалось более 38,4 млн пациентов.

Самая сложная эпидситуация в США, Индии, Бразилии, Франции и России.

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В Украине 17 ноября зафиксировали 557 657 подтвержденных и 11 968 новых случаев инфицирования Covid-19.

Самая сложная ситуация с коронавирусом в Харьковской, Львовской, Одесской областях и Киеве.

В связи со сложной эпидситуацией в странах мира продолжают действовать жесткие карантинные ограничения, среди них ряд европейских государств — Франция, Испания, Италия, Германия, Чехия, Словакия, Болгария, Греция, Швеция.

Помимо жестких ограничений внутри страны, некоторые государства будут бороться с распространением вируса и мерами относительно туристов. Например, в Испании вводят штрафы до €6 тыс. для путешественников, которые пересекают границу без наличия негативного результата теста на коронавирус.

Трудятся в мире и над вакциной против коронавируса. Так, индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech начала третью фазу клинических испытаний вещества. ВОЗ хотя и возлагает большие надежды на вакцину, однако отмечает, что преодолеть коронавирус лишь с помощью вещества не выйдет. Для этого нужно будет придерживаться карантинных мер.

О важности ограничительных мер в борьбе с пандемией говорят и в украинском правительстве. Глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал условие, при котором в Украине могут еще больше усилить меры. Это случится, если карантин выходного дня в течение нескольких недель не покажет позитивный результат.

Также стало известно, что в Украине введут автоматические штрафы за нарушение самоизоляции.

В то же время в стране готовятся к необходимости развертывания мобильных госпиталей. Для этого правительство выделило 118 млн грн, деньги поступят в Киев, Одессу и Краматорск.

Коронавирус в Украине

В Украине с начала пандемии зафиксировали 9 856 летальных случаев от коронавируса, за сутки умерли 159 человек.

Выздороветь удалось 250 983 украинцам, за день — 6 786 пациентам.

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