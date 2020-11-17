Новая дата второго тура выборов в Кривом Роге

Второй тур местных выборов 2020 году в Кривом Роге перенесли на 6 декабря.
Такое решение приняла городская территориальная избирательная комиссия голосами 12 членов.
ТИК также получила заявление действующего городского головы Юрия Вилкула о снятии своей кандидатуры с выборов.
Почему снялся Вилкул
13 ноября за день до 71-го дня рождения Вилкула госпитализировали в Институт сердца.
Через несколько дней мэр сообщил, что состояние здоровья не позволяет ему бороться во втором туре местных выборов 2020 года.
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Кто вместо Вилкула
6 декабря жители Кривого Рога, которые придут на избирательные участки, увидят в бюллетенях фамилии Дмитрия Шевчика от Слуги народа и Константина Павлова от оппозиционной платформы – За жизнь.
Именно последний получил шанс стать новым мэром после отказа Вилкула.
Источник: ОПОРА