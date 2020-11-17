Новая дата второго тура выборов в Кривом Роге

Второй тур местных выборов 2020 году в Кривом Роге перенесли на 6 декабря.

Такое решение приняла городская территориальная избирательная комиссия голосами 12 членов.

ТИК также получила заявление действующего городского головы Юрия Вилкула о снятии своей кандидатуры с выборов.

Почему снялся Вилкул

13 ноября за день до 71-го дня рождения Вилкула госпитализировали в Институт сердца.

Через несколько дней мэр сообщил, что состояние здоровья не позволяет ему бороться во втором туре местных выборов 2020 года.

Читайте: ЦИК назвала явку на второй тур местных выборов

Кто вместо Вилкула

6 декабря жители Кривого Рога, которые придут на избирательные участки, увидят в бюллетенях фамилии Дмитрия Шевчика от Слуги народа и Константина Павлова от оппозиционной платформы – За жизнь.

Именно последний получил шанс стать новым мэром после отказа Вилкула.

Источник: ОПОРА