Заведующий имунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский заявил, что после выздоровления от коронавируса, 10% людей могут быть носителями вируса. Поэтому он подчеркнул важность повторного ПЦР-тестирования на Covid-19.

Об этом Волянский рассказал в интервью информационному агентству. Он отметил, что тестирование нужно продолжать и совершенствовать, поскольку у большого количества людей симптомов вируса нет, но они могут передавать его.

— Тестирование важно не столько для постановки диагноза, сколько для его снятия, ведь после выздоровления много инфицированных продолжают выделять вирус. У огромного количества зараженных нету симптоматики, но они также передают вирус. Таких людей надо выявлять, — сказал Волянский.

Читайте: ПЦР-тестирование в Киеве: как самостоятельно сдать анализы на коронавирус

Он считает неправильным прекращение самоизоляции без сдачи повторного теста на коронавирус. Волянский подчеркивает, что необходимо тестироваться, чтобы удостовериться, что после выздоровления человек не может передать симптомы коронавируса.

Массовое тестирование на Covid-19 в Украине: нужно ли и сколько будет стоить

Словакия уже второй раз провела массовое тестирование в стране. В результате 1% жителей были бессимптомными носителями коронавируса.

Минздрав подсчитал, что тестирование украинцев стоит приблизительно 120 млрд грн. Активисты провели свои подсчеты, и у них получилось значительно меньше — 45 млрд грн. О том, стоит ли подобную инициативу внедрять в Украине, продолжаются дискуссии.