Публикуйте в соцсетях: Зеленский запустил международный флешмоб

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеопоздравлении призвал страны, которые являются членами ЮНЕСКО, поддержать флешмоб Украины и рассказать о том, что для каждого государства означает организация.

Украинское видеопоздравление демонстрирует все объекты материального и нематериального наследия Украины из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, в частности Софийский собор, традицию косовской расписной керамики, казацкие песни Днепропетровщины и тому подобное.

— Украина приглашает публиковать на официальных каналах и в социальных сетях видеоролики о значении организации для каждого государства, — запустил флешмоб Зеленский.

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Чернобыльская зона может стать Всемирным наследием ЮНЕСКО

Министерство культуры Украины хочет внести некоторые объекты Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перед этим ведомство, в частности планирует упорядочить процедуру посещения, разработать новые интересные маршруты, обеспечить качественную инфраструктуру, научить гидов, улучшить безопасность, а также создать для зоны отчуждения собственный туристический бренд.