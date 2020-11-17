Рада приняла законопроект о погашении долгов Укрнафты

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №4119, который предусматривает погашение налоговых долгов Укрнафты на сумму в 30,35 млрд грн.

За документ проголосовали 283 народных депутаты на заседании 17 ноября.

Закон предусматривает, что сначала Нафтогаз получит от Кабинета министров 32,3 млрд грн компенсации за поставки газа в условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд грн.

После этого Нафтогаз должен заплатить Укрнафте за 20,6 млрд куб. м газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи 24,1 млрд грн.

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Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, возникнут в Укрнафты в результате сделок купли-продажи газа с НАК, составят 6,2 млрд грн.

Из этого следует, что суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между компаниями составит 42,5 млрд грн.

Ожидается, что из этих средств Укрнафта погасит 30,35 млрд грн долгов.

В случае отчисления компенсации, которую должен получить Нафтогаз, возникает остаток 10,3 млрд грн.

8,9 млрд грн перенаправят на финансирование Фонда борьбы с коронавируса, а 1,4 млрд грн на финансирование зарплат шахтерам.

Рада отказалась вводить кассовые аппараты

Верховная Рада Украины отказалась вводить кассовые аппараты для предпринимателей по предложению законопроекта №4313-Д.

Против соответствующего проекта закона проголосовали 288 народных депутатов.