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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

У молодежи все чаще наблюдается тяжелое протекание Covid-19 — Степанов

Молодые люди начали все труднее переносить коронавирусную болезнь.

Об этом в в эфире программы Свобода слова на ICTV сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— С ростом статистики мы видим уже осложнения случаев заболевания у молодых людей, они очень тяжело переносят коронавирус, — сказал Степанов.

Также он подчеркнул, что в Минздраве за неделю предупреждали о необходимости введения карантина выходного дня.

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В то же время глава ведомства считает, что при отмене всех карантинных мер в Украине будут фиксировать ежедневный прирост больных в 35 тыс. человек.

Карантин выходного дня могут отменить

С 14 ноября в Украине действует карантин выходного дня. Он предусматривает усиление мер безопасности по противодействию коронавирусу на выходные.

В этот период не могут работать заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые центры.

16 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект закона об отмене карантина выходного дня. Вице-спикер ВР Елена Кондратюк выступила с поддержкой документа.

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