Новым руководителем Нацполиции в Ровенской области стал полковник Алексей Камышанский.
Его представили коллегам 17 ноября.
Он сменил на этом посту Валерия Самчука, который оставил службу по состоянию здоровья.
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Алексей Камышанский отметил, что дня него большая честь и ответственность занимать эту должность.
Новое руководство СБУ
В конце октября в руководстве СБУ произошли кадровые изменения. Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав службы в Сумской, Волынской и Хмельницкой областях.
В Волынской области он назначил Николая Лисененко, в Сумской — Руслана Григоренко, в Хмельницкой — Тараса Цюцюру.
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