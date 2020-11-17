Новым руководителем Нацполиции в Ровенской области стал полковник Алексей Камышанский.

Его представили коллегам 17 ноября.

Он сменил на этом посту Валерия Самчука, который оставил службу по состоянию здоровья.

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Алексей Камышанский отметил, что дня него большая честь и ответственность занимать эту должность.

Новое руководство СБУ

В конце октября в руководстве СБУ произошли кадровые изменения. Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав службы в Сумской, Волынской и Хмельницкой областях.

В Волынской области он назначил Николая Лисененко, в Сумской — Руслана Григоренко, в Хмельницкой — Тараса Цюцюру.

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