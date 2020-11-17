Коронавирус в Украине 17 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на утро 17 ноября зафиксировали 11 968 новых случаев Covid-19. С начала пандемии в стране зафиксировали 557 657 случаев инфицирования.
6 786 пациентов выздоровели за последние сутки, всего — 250 983.
За последний день в Украине от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 159 человек. Всего в стране 9 856 летальных случаев.
Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19
Где наибольшее количество инфицированных:
- Киев — 1 143
- Днепропетровская область — 808
- Одесская область — 761
- Черкасская область — 755
- Запорожская область — 734
Коронавирус в регионах:
- г. Киев — 52 642 (+1 143)
- Винницкая — 14 103 (+155)
- Волынская — 19 297 (+361)
- Днепропетровск — 22 877 (+808)
- Донецк — 17713 (+512)
- Житомирская — 23 447 (+600)
- Закарпатская — 19 826 (+267)
- Запорожская — 20 025 (+734)
- Ивано-Франковск — 28 972 (+532)
- Киевская — 25 787 (+646)
- Кировоградская — 3 753 (+43)
- Луганская — 5 215 (+46)
- Львовская — 37 970 (+504)
- Николаевская — 12 998 (+365)
- Одесская — 34 176 (+761)
- Полтавская — 15 884 (+622)
- Ровенская — 25 596 (+386)
- Сумская — 18 903 (+579)
- Тернопольская — 23 938 (+181)
- Харьковская — 48 586 (+407)
- Херсонская — 7 357 (+231)
- Хмельницкая — 23 547 (+411)
- Черкасская — 14 233 (+755)
- Черновицкая — 28 692 (+356)
- Черниговская — 12 120 (+563)
Коронавирус в Украине
Для сравнения по состоянию на 16 ноября в Украине коронавирусом заболели еще 9 832 человека.
В целом полностью преодолеть болезнь удалось 244 197 пациентам, за сутки — 2 753 больным.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 697 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 94 больных.