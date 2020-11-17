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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

В Украине почти 12 тыс. больных Covid-19 за сутки: где больше всего инфицированных

В Украине по состоянию на утро 17 ноября зафиксировали 11 968 новых случаев Covid-19. С начала пандемии в стране зафиксировали 557 657 случаев инфицирования.

6 786 пациентов выздоровели за последние сутки, всего — 250 983.

За последний день в Украине от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 159 человек. Всего в стране 9 856 летальных случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Где наибольшее количество инфицированных:

  1. Киев — 1 143
  2. Днепропетровская область — 808
  3. Одесская область — 761
  4. Черкасская область — 755
  5. Запорожская область — 734

Коронавирус в регионах:

  • г. Киев — 52 642 (+1 143)
  • Винницкая — 14 103 (+155)
  • Волынская — 19 297 (+361)
  • Днепропетровск — 22 877 (+808)
  • Донецк — 17713 (+512)
  • Житомирская — 23 447 (+600)
  • Закарпатская — 19 826 (+267)
  • Запорожская — 20 025 (+734)
  • Ивано-Франковск — 28 972 (+532)
  • Киевская — 25 787 (+646)
  • Кировоградская — 3 753 (+43)
  • Луганская — 5 215 (+46)
  • Львовская — 37 970 (+504)
  • Николаевская — 12 998 (+365)
  • Одесская — 34 176 (+761)
  • Полтавская — 15 884 (+622)
  • Ровенская — 25 596 (+386)
  • Сумская — 18 903 (+579)
  • Тернопольская — 23 938 (+181)
  • Харьковская — 48 586 (+407)
  • Херсонская — 7 357 (+231)
  • Хмельницкая — 23 547 (+411)
  • Черкасская — 14 233 (+755)
  • Черновицкая — 28 692 (+356)
  • Черниговская — 12 120 (+563)

Коронавирус в Украине 17 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

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Для сравнения по состоянию на 16 ноября в Украине коронавирусом заболели еще 9 832 человека.

В целом полностью преодолеть болезнь удалось 244 197 пациентам, за сутки — 2 753 больным.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 697 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 94 больных.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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