Коронавирус в Украине 17 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на утро 17 ноября зафиксировали 11 968 новых случаев Covid-19. С начала пандемии в стране зафиксировали 557 657 случаев инфицирования.

6 786 пациентов выздоровели за последние сутки, всего — 250 983.

За последний день в Украине от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 159 человек. Всего в стране 9 856 летальных случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Где наибольшее количество инфицированных:

Киев — 1 143 Днепропетровская область — 808 Одесская область — 761 Черкасская область — 755 Запорожская область — 734

Коронавирус в регионах:

г. Киев — 52 642 (+1 143)

Винницкая — 14 103 (+155)

Волынская — 19 297 (+361)

Днепропетровск — 22 877 (+808)

Донецк — 17713 (+512)

Житомирская — 23 447 (+600)

Закарпатская — 19 826 (+267)

Запорожская — 20 025 (+734)

Ивано-Франковск — 28 972 (+532)

Киевская — 25 787 (+646)

Кировоградская — 3 753 (+43)

Луганская — 5 215 (+46)

Львовская — 37 970 (+504)

Николаевская — 12 998 (+365)

Одесская — 34 176 (+761)

Полтавская — 15 884 (+622)

Ровенская — 25 596 (+386)

Сумская — 18 903 (+579)

Тернопольская — 23 938 (+181)

Харьковская — 48 586 (+407)

Херсонская — 7 357 (+231)

Хмельницкая — 23 547 (+411)

Черкасская — 14 233 (+755)

Черновицкая — 28 692 (+356)

Черниговская — 12 120 (+563)

Коронавирус в Украине

Для сравнения по состоянию на 16 ноября в Украине коронавирусом заболели еще 9 832 человека.

В целом полностью преодолеть болезнь удалось 244 197 пациентам, за сутки — 2 753 больным.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 697 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 94 больных.