В Украине введут автоматические штрафы за нарушение самоизоляции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство работает над введением цифровизации сбора информации об инфекционных заболеваниях и электронного направления на ПЦР-тестирование для обуздания коронавируса.

Об этом он сообщил на пленарном заседании в Верховой Раде 17 ноября.

— Сегодня хочу представить пять цифровых решений, которые должны помочь обуздать пандемию в Украине, которые будут введены в ближайшее время, — сказал Шмыгаль.

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По словам премьер-министра, речь идет о цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний, совершенствовании мобильного приложения Дій вдома с введением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции, запуске электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширении программы Доступные лекарства на антибиотики для борьбы с коронавирусом.

Также о введении электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди и внедрение QR-кодов для публичных мест.

Введение локдауна

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, если в ближайшие несколько недель карантин выходного дня не даст первых результатов, правительство будет готовиться к введению локдауна, который продлится три недели.

Он подчеркнул, что ежедневное выполнение карантина оттягивает введение более жестких мер.

Также Шмыгаль добавил, что после введения карантина выходного дня в крупных городах Украины на выходные значительно уменьшилась мобильность людей.