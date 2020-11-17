Вакцины от Covid-19, содержащие РНК или ДНК, могут вызвать рак

Вакцина от американской компании Pfizer может привести к негативным побочным эффектам. Об этом рассказал Андрей Волянский — врач-иммунолог Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова.

Дело в том, что препараты с РНК и ДНК ранее не применялись массово. Вакцина от Pfizer изготовлена ​​именно на основе РНК. Ее высокая эффективность может привести к серьезным аутоиммунным и онкологическим заболеваниям.

— Побочные эффекты такой вакцинации могут проявиться через несколько лет, — говорит врач.

Читайте: После выздоровления 10% людей могут передавать коронавирус

Также иммунолог разъяснил ситуацию по поводу мутаций коронавируса. По его словам, мутации в вирусе Covid-19 могут происходить каждую секунду. Однако лишь немногие из них закрепляются.

— За время пандемии обнаружили большое количество изолятов (вирусы, свойства которых не исследованы, — Ред.). Но такие случаи — это локальные мутации. Важных изменений коронавируса нет.

Пока нет значительных мутаций Covid-19, тестирование и вакцина будут эффективными. В противном случае придется создавать новую систему тестирований и препараты. Волянский не исключает, что такие мутации могут случиться в будущем.

Американская вакцина от Pfizer

В начале ноября фармацевтическая компания Pfizer завершила тестирование вакцины от коронавируса. Производители сообщили, что эффективность препарата — 90%. Многие страны уже выразили намерение приобрести вакцину.