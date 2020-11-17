После того, как мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался участвовать во втором туре местных выборов, в повторном голосовании примут участие кандидат от партии Слуга народа Дмитрий Шевчик и кандидат от Оппозиционной платформы — За жизнь Константин Павлов.

Председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская объяснила, что согласно ч. 4 ст. 281 Избирательного кодекса, в бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата на должность городского председателя, которые по итогам голосования получили наибольшее количество голосов.

Дату повторного голосования пока не назначили.

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17 ноября действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отказался участвовать во втором туре местных выборов.

Он объяснил, что имеет проблемы со здоровьем и нуждается в госпитализации. Юрий Вилкул уже дважды занимал пост городского главы Кривого Рога.