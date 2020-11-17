В украинских аптеках продают тесты на коронавирус, которые можно свободно приобрести и самостоятельно провести тестирование.

Что продают и насколько такое тестирование эффективно, узнавали Факты ICTV.

Быстрые тесты наподобие ИФА

Почти в каждой аптеке всем желающим предложат приобрести примерно за 400 грн быстрый тест на антитела к коронавирусу.

Это не ИФА, говорят специалисты, а тестирование, которое использует подобную технологию. Человек дома может самостоятельно сделать забор крови, поместить ее углубление на тесте, добавить соответствующий раствор и определить результат.

— Во время ИФА окраску считывает аппарат, а не человек. Здесь же это делает человеческий глаз, что накладывает определенные ограничения, — говорит стратег, инфекционист, консультант по управлению Вадим Аристов.

По словам специалиста, этот тест недостаточно чувствителен, поэтому существует огромный риск ложного результата.

— Сама технология имеет недостаточную чувствительность. Если он положительный, то это не обязательно так. И наоборот, — добавляет он.

По его словам, такие тесты следует использовать только в отдаленных населенных пунктах, где есть проблема с доступом к больницам и лабораториям.

— Для любопытства или в отдаленных районах, где нет лабораторий. Если человек в селе заразился, лечился в городе или районе, а затем вернулся домой и хочет какую-то информацию для себя узнать, тогда его можно использовать, — объясняет Вадим Аристов.







Какие тесты на коронавирус продаются в аптеках и стоит ли их покупать / 2 фотографии

Кроме того, следует помнить, что это тест на антитела, который демонстрирует лишь наличие антител в крови, которые проявляются лишь на поздних этапах болезни. Для первичного тестирования он не подходит.

— Тесты эффективны в своей нише, они могут определить антитела. Но это как услышать эхо минувшей войны. Для принятия решений по самоизоляции или лечению его использовать нельзя, — комментирует инфекционист.

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ПЦР в кавычках

Кроме того, по словам работников аптеки, в Украине можно приобрести другой вид теста. По их информации, это ПЦР-тест, во время которого исследуется мазок из носоглотки. Однако чтобы его купить, нужно побегать — он есть не в каждом пункте продажи.

В районе метро Позняки мы посетили семь аптек, ни в одной из них такого теста не было. Хотя работники заведений уверяют, они появятся в продаже в ближайшее время, цена пока неизвестна.

— Это ПЦР в кавычках. Настоящий ПЦР — это тест, для которого нужна лаборатория, где несколько часов добывают генетический материал из образца и находят в нем вирус. То, что продается, вероятно, антигенный тест. Это подобный быстрый механизм, но там определяют не антитела, а антигены, — комментирует Вадим Аристов.

По его словам, это прогрессивный подход, ведь с помощью него можно определить вирус значительно раньше. Но он также имеет ограничения, тест определяет болезнь только в случае, когда вируса очень много в носоглотке.

— Такие тесты эффективны на проходной завода, когда быстро нужно сделать большое количество тестирований, чтобы выявить работника, которого нужно изолировать. Такое применение имеет смысл, — добавляет специалист.

Его можно использовать на первых этапах заболевания, однако он также может ошибаться. Это зависит от того, насколько человек эффективно сделал забор материала, какие манипуляции он провел, не допустил ли дополнительного воздействия на отобранный мазок.

— После такого теста также не стоит принимать решение о наличии или отсутствии болезни, начале и прекращении самоизоляции, прекращении и возобновлении контактов с другими людьми, — подводит итог Вадим Аристов.

Только ПЦР сейчас является эффективным методом определения коронавируса.

Тест на коронавирус

В Минздраве заявляли, что с помощью быстрых тестов на коронавирус попытаются уменьшить нагрузку на лаборатории.

В Украине сейчас закупают тесты на антиген.

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