Правительство завершает работу над проектом госбюджета 2021, и в до конца недели он будет в Верховной Раде.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан.

Он отметил, что принятие главного финансового документа страны – одно из условий дальнейшего сотрудничества с МВФ, поэтому Минфин сегодня активно контактирует с его представителями.

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– До конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в Раду, – добавил Мокан.

Госбюджет 2021

5 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект о государственном бюджете на 2021 год. В первом чтении за него проголосовали 275 народных депутатов.

Подробнее о принятии государственного бюджета на 2021 год читайте на Фактах ICTV.