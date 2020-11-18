В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине готовы почти в два раза увеличить количество коек для больных Covid-19.
Об этом во время видеообращения 18 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— Сейчас есть 50 тыс. коек для заболевших Covid-19. Сегодня мы готовы в случае необходимости оперативно увеличить это количество почти в два раза — до 91 тыс. коек, — уточнил Владимир Зеленский.
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По его словам, в стране также за прошлую неделю добавили 5 тыс. коек с централизованным кислородом и концентраторами, в планах — увеличить это количество еще на несколько тысяч.
Проблема с койками для больных Covid-19
Из-за увеличения количества больных коронавирусом в Украине может возникнуть проблема с койками для таких пациентов.
Сначала для больных выделили 50 тыс. мест. Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял о том, что их количество могут увеличить до 83 тыс.
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