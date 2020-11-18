В случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине готовы почти в два раза увеличить количество коек для больных Covid-19.

Об этом во время видеообращения 18 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Сейчас есть 50 тыс. коек для заболевших Covid-19. Сегодня мы готовы в случае необходимости оперативно увеличить это количество почти в два раза — до 91 тыс. коек, — уточнил Владимир Зеленский.

Читайте: За месяц койки заполнятся на 100%: Степанов о несоблюдении карантина

По его словам, в стране также за прошлую неделю добавили 5 тыс. коек с централизованным кислородом и концентраторами, в планах — увеличить это количество еще на несколько тысяч.

Проблема с койками для больных Covid-19

Из-за увеличения количества больных коронавирусом в Украине может возникнуть проблема с койками для таких пациентов.

Сначала для больных выделили 50 тыс. мест. Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял о том, что их количество могут увеличить до 83 тыс.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.