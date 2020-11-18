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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

В Украине первый случай коронавируса зафиксирован 3 марта в Черновцах. Заразился мужчина, 26 февраля вернувшийся с женой из путешествия в Италию.

А первая смерть от Covid-19 зафиксирована 13 марта — в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина.

Сейчас количество зараженных превысило полмиллиона, а умерших от осложнений — более 10 тыс.

Актуальную статистику и динамику заболевания коронавирусом Covid-19 в Украине смотрите на онлайн-карте Центра общественного здоровья и СНБО.

Статистика и динамика распространения коронавируса в Украине

После жесткого локдауна весной власти несколько раз продлевали карантинные мероприятия. Последний раз так называемый адаптивный карантин продлили до конца 2020 года.

В его пределах — на выходные минимум до конца ноября — ввели крантин выходного дня (с 00.00 субботы до 00.00 понедельника).

В выходные работают только объекты критической инфраструктуры, в частности продовольственные магазины, аптеки и транспорт.

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