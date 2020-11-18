В Министерстве здравоохранения заявили, что вакцина от коронавируса в Украине будет стоить семь долларов (197 грн) за одну дозу. Однако отметим, что полноценная вакинация требует двукратного введения препарта, поэтому сумма увеличивается до $14.

Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире одного телеканала.

Он отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество будет предоставлено бесплатно, но кроме этого можно еще закупить дополнительные дозы по специальной цене.

— Одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививки, две дозы — $14, — сказал Ляшко.

Ляшко добавил, что заложенные в плане бюджета на 2021 год 2,6 млрд грн могут потратить на покупку дополнительных доз препаратов.

Читайте: Как Украина получит вакцину против Covid-19: три пути и риски из-за России

Вакцинация от Covid-19

В первой половине 2021 года четыре миллиона украинцев получат бесплатную вакцину от коронавируса. Прежде всего препарат получат медики, учителя, правоохранители и пожилые люди. Среди этих категорий вакцины распределят равномерно.

Такую возможность Украина получила через сотрудничество с Covax (механизм глобального распределения вакцин, — Ред.).